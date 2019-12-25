CNN: посол США в России назвал "шантажом" слова Лаврова о недопустимости ядерной войны

Джон Салливан заметил, что США не вступят в безответственную полемику.

Американский телеканал CNN заявил о том, что посол США в России критически прокомментировал слова российского министра по иностранным делам Сергея Лаврова о недопустимости ядерной войны. По мнению Джона Салливана, коллеги из Москвы шантажируют Запад и Вашингтон.

Мы не поддадимся на ядерный шантаж, но также не потерпим бряцания ядерным оружием и балансирования на грани ядерного конфликта. Джон Салливан, американский дипломат

Салливана утверждает, что Вашингтон не планирует ввязываться с Россией в безответственную полемику по отношению к стратегическим запасам ядерного арсенала. При этом дипломат уверен в том, что США готовы отразить любую агрессию против страны, включая и ядерную опасность.

Лавров: Россия рассматривает использование только обычных вооружений на Украине.

Фото и видео: YouTube / CNN