CNN: посол США в России назвал "шантажом" слова Лаврова о недопустимости ядерной войны

Американский телеканал CNN заявил о том, что посол США в России критически прокомментировал слова российского министра по иностранным делам Сергея Лаврова о недопустимости ядерной войны. По мнению Джона Салливана, коллеги из Москвы шантажируют Запад и Вашингтон.
Мы не поддадимся на ядерный шантаж, но также не потерпим бряцания ядерным оружием и балансирования на грани ядерного конфликта.
Джон Салливан, американский дипломат
Салливана утверждает, что Вашингтон не планирует ввязываться с Россией в безответственную полемику по отношению к стратегическим запасам ядерного арсенала. При этом дипломат уверен в том, что США готовы отразить любую агрессию против страны, включая и ядерную опасность.
Лавров: Россия рассматривает использование только обычных вооружений на Украине.
Фото и видео: YouTube / CNN
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