Лавров: Россия рассматривает использование только обычных вооружений на Украине

Глава МИД РФ рассказал о стремлении Москвы предотвратить ядерную угрозу.

Глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров рассказал о том, что Москва рассматривает использование только обычных вооружений на Украине. Такое заявление чиновник сделал в общении с журналистами иностранного телеканала India Today. В РФ не намерены применять в рамках специальной военной операции на Украине ядерный арсенал.

Россия не рассматривает возможности использования на Украине ядерного оружия, речь идет только об обычных вооружениях. Сергей Лавров, глава МИД РФ

Российский министр обратил внимание на то, что Россия на протяжении многих десятилетий неизменно выступает против использования на планете ядерного оружия. В 1987 году лидеры Советского Союза и США подписали взаимную декларацию о том, что будет невозможно ни одной стороне конфликта одержать победу в ядерной войне. Вашингтон и Москва договорились о предотвращении ядерной войны.

Лавров: Россия ничего не потеряет при переводе платежей за газ в рубли.

Фото и видео: МИД России