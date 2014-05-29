Лавров: Россия ничего не потеряет при переводе платежей за газ в рубли

Глава МИД РФ объяснил Западу схему оплаты за энергетические поставки.

Глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров заявил, что Россия ничего не потеряет при переводе платежей за газ в рублевый эквивалент. Соответствующей информацией чиновник поделился с журналистами иностранного телеканала India Today. Запись доступна в социальных сетях МИД РФ. По мнению эксперта, причина решения получать оплату за энергетические ресурсы в национальной валюте "очевидна и понятна" из-за заморозки Западом активов России.

Лавров пояснил, что европейский регион не будет платить напрямую "Газпрому" за зарубежные счета российской компании, а станут переводить средства через отечественный Газпромбанк, который является независимым институтом. Заказчики будут платить за газ в евро и долларах изнутри в рамках открытого специального счета, а уже потом Газпромбанк переводит полученные средства в рубли.

Они будут платить то же количество, которое должны согласно существующим контрактам, но будут выплачивать через специальный счет, который они должны будут открыть в этом банке. Там будет параллельный счет в рублях. Сергей Лавров, глава МИД РФ

В МИД РФ видят выгоду в таких расчетах с Западом, так как в этом случае заказчики не смогут держать денежные средства в собственных банках. Это постановление правительства РФ не противоречит уже имеющимся контрактам.

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Фото и видео: МИД России