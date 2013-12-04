Глава МИД РФ критически относится к высказываниям украинского президента.

Глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров считает, что украинский президент Владимир Зеленский делает свои заявления в зависимости от того, что "пьет или курит". Такую позицию чиновник высказал в интервью телеканалу India Today. Журналист попросил гостя эфира прокомментировать высказывание украинского лидера о том, что Москва планирует использовать на территории соседнего государства ядерное оружие.

Он много что говорит. Зависит от того, что он пьет или курит, он многое говорит. Сергей Лавров, глава МИД Украины

Лавров напомнил иностранцам о том, что президент Владимир Зеленский пришел к власти на обещании мира. Политик пообещал народу, что добьется мира на основе минских соглашений, но уже спустя несколько месяцев заявил о том, что Киев не способен реализовать эти документы. Глава МИД РФ указал на разнородность украинской территории. В частности, в западной части украинцы не отмечают День Победы (9 мая), а в восточной не почитают деятелей, которые "сотрудничали с Гитлером".

Лавров: начинается следующая фаза спецоперации на Украине.

Фото и видео: МИД России