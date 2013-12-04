Лавров: начинается следующая фаза спецоперации на Украине

Глава МИД РФ рассказал о том, какие задачи преследует вторая фаза спецоперации.

Глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров заявил о том, что начинается следующая фаза специальной военной операции на Украине. Соответствующей информацией чиновник поделился в рамках интервью с телеканалом India Today. Лидер МИД РФ подчеркнул, что действия будут направлены на полное освобождение территорий Луганской и Донецкой народных республик.

Операция на востоке Украины направлена, как уже было объявлено с самого начала, на полное освобождение ДНР и ЛНР. Следующая фаза этой операции начинается, и, мне кажется, сейчас будет важный момент. Сергей Лавров, глава МИД РФ

На вопрос о гибели российского крейсера "Москва" глава МИД ответил, что вопрос следует переадресовать министерству по обороне. При этом военные уже объяснили, что именно произошло.

Минфин Франции надеется убедить ЕС ввести эмбарго на нефть из РФ.

Фото и видео: МИД России