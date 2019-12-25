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Минфин Франции надеется убедить ЕС ввести эмбарго на нефть из РФ
Сегодня, 10:22
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Минфин Франции надеется убедить ЕС ввести эмбарго на нефть из РФ

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Брюно Ле Мер отметил, что Париж убеждает в этом партнеров.

Глава Минфина Франции сообщил, что Париж надеется убедить международных партнеров по Евросоюзу ввести энергетическое эмбарго на российскую нефть. Соответствующее заявление сделал чиновник Брюно Ле Мер в эфире местной радиостанции Europe-1. Эксперт подчеркнул, что за такую инициативу выступает президент Эмманюэль Макрон.

Я надеюсь, что в предстоящие недели мы убедим наших европейских партнеров прекратить импорт российской нефти.

Брюно Ле Мер, министр финансов Франции

Ранее французский лидер заявил прессе о необходимости постепенного отказа от поставок нефти и угля из России.

Замгенсека ООН заявил, что планирует вновь посетить Москву.

Фото и видео: YouTube / Europe-1

Теги: брюно ле мер, евросоюз, минфин, нефть, франция, эмарго
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, Новости России,

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