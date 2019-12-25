Минфин Франции надеется убедить ЕС ввести эмбарго на нефть из РФ

Брюно Ле Мер отметил, что Париж убеждает в этом партнеров.

Глава Минфина Франции сообщил, что Париж надеется убедить международных партнеров по Евросоюзу ввести энергетическое эмбарго на российскую нефть. Соответствующее заявление сделал чиновник Брюно Ле Мер в эфире местной радиостанции Europe-1. Эксперт подчеркнул, что за такую инициативу выступает президент Эмманюэль Макрон.

Я надеюсь, что в предстоящие недели мы убедим наших европейских партнеров прекратить импорт российской нефти. Брюно Ле Мер, министр финансов Франции

Ранее французский лидер заявил прессе о необходимости постепенного отказа от поставок нефти и угля из России.

Замгенсека ООН заявил, что планирует вновь посетить Москву.

Фото и видео: YouTube / Europe-1