Замгенсека ООН заявил, что планирует вновь посетить Москву

Мартин Гриффитс хочет отправиться в Турцию, а затем - в Россию.

Заместитель генерального секретаря ООН по гуманитарным вопросам заявил, что планирует вновь посетить Москву с официальным рабочим визитом. Соответствующее заявление Мартин Гриффитс сделал на брифинге с журналистами на площадке Всемирной организации. Дипломат уточнил, что хотел бы прибыть в Россию после посещения на текущей неделе Турции. При этом стороны должны будут обсуждать украинскую тематику.

Один из посылов, которые я услышал в МИД России, в том, что мой приезд – это лишь первый раунд в моей скромной миссии и мне следует еще вернуться. И я тоже так думаю, и хочу поступить так. Мартин Гриффитс, замглавы ООН

Напомним, что Гриффитс уже был в Москве и в Киеве. В российской столице он провел ряд встреч с дипломатами и представителями оборонного ведомства.

Обновление: позже Мартин Гриффитс сообщил подписчикам в собственном аккаунте в социальных сетях о том, что визиты в страны переносятся из-за его заражения коронавирусом.

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Фото и видео: YouTube / Организация Объединенных Наций