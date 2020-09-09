ООН: Гутерриш после 24 февраля пытался связаться с Путиным

Стефан Дюжаррик рассказал о контактах генсека ООН и лидера РФ.

В ООН заявили, что Гутерриш после 24 февраля пытался связаться с Владимиром Путиным. Соответствующее заявление сделал во время брифинга во Всемирной организации официальный представитель генерального секретаря Стефан Дюжаррик. Эксперт отметил, что Антониу Гутерриш пытался пообщаться с российским президентом за те недели, которые прошли после начала специальной военной операции РФ на Украине.

Короткий ответ - да…Остальное должно быть ясно. Стефан Дюжаррик, пресс-секретарь генсека ООН

Таким образом официальный представитель генсека ООН ответил на вопрос журналистов о том, предпринимал ли Антониу Гутерриш такие попытки. Дюжаррик не стал предоставлять прессе дополнительную информацию по теме.

Генсек ООН призвал все стороны на Украине избегать жертв среди гражданского населения.

Фото и видео: YouTube / Организация Объединенных Наций