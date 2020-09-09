Стефан Дюжаррик напомнил о необходимости работы гумкоридоров в регионе конфликта.

Генсек ООН призвал все стороны на Украине избегать жертв среди гражданского населения, а также разрушения инфраструктуры. Соответствующее заявление во время брифинга с журналистами сделал официальный представитель лидера Всемирной организации Антониу Гутерриша Стефан Дюжаррик.

Генсек напоминает всем сторонам, что они должны принять все необходимые меры во избежание жертв среди гражданского населения и нанесения ущерба жилым районам, гражданской инфраструктуре. Стефан Дюжаррик, пресс-секретарь генсека ООН

По словам Дюжаррика, в районе конфликта следует установить незамедлительное и быстрое гуманитарное прекращение огня. Этот режим позволит обеспечить безопасное функционирование гуманитарных коридоров для вывода мирных граждан из зоны боевых действий, а также туда смогут прибывать жизненно важные лекарства и медикаменты, гуманитарная помощь.

В Японии рассказали о плане по противодействию обходу антироссийских санкций.

Фото и видео: YouTube / Организация Объединенных Наций