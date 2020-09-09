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Генсек ООН призвал все стороны на Украине избегать жертв среди гражданского населения
Сегодня, 7:56
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Генсек ООН призвал все стороны на Украине избегать жертв среди гражданского населения

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Стефан Дюжаррик напомнил о необходимости работы гумкоридоров в регионе конфликта.

Генсек ООН призвал все стороны на Украине избегать жертв среди гражданского населения, а также разрушения инфраструктуры. Соответствующее заявление во время брифинга с журналистами сделал официальный представитель лидера Всемирной организации Антониу Гутерриша Стефан Дюжаррик.

Генсек напоминает всем сторонам, что они должны принять все необходимые меры во избежание жертв среди гражданского населения и нанесения ущерба жилым районам, гражданской инфраструктуре.

Стефан Дюжаррик, пресс-секретарь генсека ООН

По словам Дюжаррика, в районе конфликта следует установить незамедлительное и быстрое гуманитарное прекращение огня. Этот режим позволит обеспечить безопасное функционирование гуманитарных коридоров для вывода мирных граждан из зоны боевых действий, а также туда смогут прибывать жизненно важные лекарства и медикаменты, гуманитарная помощь.

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Фото и видео: YouTube / Организация Объединенных Наций

Теги: генсек, гуманитарная помощь, гумкоридоры, оон, стефан дюжаррик
Категории: Лента новостей, Тема дня, Мировые новости, События на Украине,

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