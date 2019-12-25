Сюнъити Судзуки призвал работать над тем, чтобы ум РФ не было лазеек по обходу санкционного давления.

В Японии рассказали о плане по противодействию обходу антироссийских санкций. Об этом на заседании комитета по финансам местного парламента рассказал глава профильного ведомства Сюнъити Судзуки. По словам чиновника, одной из его целей работы в указанном международном формате является донесение позиции Токио по принятию антироссийских санкций с теми государствами, которые еще не решили давить на РФ за счет вводимых ограничений.

Страны, которые ввели ограничительные меры против России, хотят, чтобы как можно больше стран приняли участие в санкциях, чтобы не было лазеек. Сюнъити Судзуки, глава Минфина Японии

Эксперт напомнил парламенту о том, что в числе стран-участниц саммита G20 есть такие государства, которые воздержались при голосовании по резолюциям ООН или даже были против.

Министр финансов Японии не исключил участия России во встрече G20 онлайн.

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