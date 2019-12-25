Министр финансов Японии не исключил участия России во встрече G20 онлайн

Сюнъити Судзуки призвал обращаться за ответами к Индонезии.

Министр финансов Японии не исключил участия России в министерской встрече саммита G20 в онлайн-режиме. Соответствующее заявление утром 18 апреля на сделал глава ведомства Сюнъити Судзуки. Чиновник выступил на заседании профильного комитета местного парламента.

Что касается того, как каждая из стран будет действовать, то есть такая информация, что российский министр финансов будет участвовать в режиме онлайн. Я слышал такую информацию. Сюнъити Судзуки, глава Минфина Японии

Эксперт пояснил, что принимающая страна (Индонезия) разослала официальные приглашения всем странам-участницам мероприятия. Чиновник добавил, что в Токио не намерены комментировать вопросы участия или неучастия каких-либо стран в формате. Сюнъити Судзуки напомнил, что делегаты регистрируются у страны-председателя, поэтому Япония не может говорить о перспективах той или иной страны.

Власти Японии выступили против дискриминации в ситуации с указателями на русском.

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