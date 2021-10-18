Хирокадзу Мацуно негативно воспринял данные о закрытии надписей на русском языке на железнодорожных станциях.

Власти Японии выступили против дискриминации в ситуации с указателями на русском в Токио. Соответствующее заявление на утреннем брифинге с журналистами сделал генеральный секретарь местного правительства Хирокадзу Мацуно. Чиновник считает, что нельзя допустить проявление дискриминационных процессов, которые фиксируются по инцидентам вокруг русскоязычных указателей на одной из токийских железнодорожных станций.

В любом случае необходимо уделить внимание недопущению дискриминации. Я думаю, что JR East отреагирует соответствующим образом. Хирокадзу Мацуно, генсек кабмина Японии

Стоит уточнить, что русскоязычные указатели, установленные на станции "Эбису" в 2018 году по случаю избрания Токио городом проведения летних Олимпийских игр, оказались закрыты полотном на прошлой неделе. Японский оператор JR East подчеркнул, что такое решение принято после многочисленных жалоб пассажиров компании, которые сочли неуместными русскоязычные указатели на фоне обстановки, происходящей на Украине.

Позже решение компании вызвало негативную реакцию в социальных сетях. Действия оператора назвали дискриминационными. С 15 апреля выпущено постановление вернуть указатели на русском языке. JR East извинилась за свои действия.

Псаки опровергла сообщения о предложении к Японии присоединиться к партнерству AUKUS.

Фото и видео: