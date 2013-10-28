Псаки опровергла сообщения о предложении к Японии присоединиться к партнерству AUKUS

Официальный представитель американской администрации при президенте Джо Байдене Джен Псаки опровергла сообщения о предложении Японии присоединиться к партнерству AUUKUS. Соответствующее заявление чиновница сделала перед журналистами в рамках регулярного брифинга в Вашингтоне. Она заметила, что Токио на неофициальном уровне не получало инициативы присоединиться к сформированному при участии Британии и Австралии оборонному союзу. Пресс-секретарь Белого дома уточнила, что власти Японии уже самостоятельно опровергли слухи.
Сообщения в СМИ являются некорректными…Это не план JAUKUS.
Джен Псаки, пресс-секретарь Белого дома
Псаки добавила, что страны, которые входят в партнерство, сосредотачивают свое внимание на окончательной выработке трехсторонней программы работы над целым рядом передовых военных возможностей.
Псаки прокомментировала слова Байдена о геноциде на Украине.
Фото и видео: Белый дом
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