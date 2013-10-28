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Псаки опровергла сообщения о предложении к Японии присоединиться к партнерству AUKUS
Сегодня, 7:43
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Псаки опровергла сообщения о предложении к Японии присоединиться к партнерству AUKUS

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В белом доме заявили, что у партнеров по оборонному союзу сейчас другие задачи.

Официальный представитель американской администрации при президенте Джо Байдене Джен Псаки опровергла сообщения о предложении Японии присоединиться к партнерству AUUKUS. Соответствующее заявление чиновница сделала перед журналистами в рамках регулярного брифинга в Вашингтоне. Она заметила, что Токио на неофициальном уровне не получало инициативы присоединиться к сформированному при участии Британии и Австралии оборонному союзу. Пресс-секретарь Белого дома уточнила, что власти Японии уже самостоятельно опровергли слухи.

Сообщения в СМИ являются некорректными…Это не план JAUKUS.

Джен Псаки, пресс-секретарь Белого дома

Псаки добавила, что страны, которые входят в партнерство, сосредотачивают свое внимание на окончательной выработке трехсторонней программы работы над целым рядом передовых военных возможностей. 

Псаки прокомментировала слова Байдена о геноциде на Украине.

Фото и видео: Белый дом

Теги: auukus, белый дом, джен псаки, япония
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости,

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