Псаки опровергла сообщения о предложении к Японии присоединиться к партнерству AUKUS

В белом доме заявили, что у партнеров по оборонному союзу сейчас другие задачи.

Официальный представитель американской администрации при президенте Джо Байдене Джен Псаки опровергла сообщения о предложении Японии присоединиться к партнерству AUUKUS. Соответствующее заявление чиновница сделала перед журналистами в рамках регулярного брифинга в Вашингтоне. Она заметила, что Токио на неофициальном уровне не получало инициативы присоединиться к сформированному при участии Британии и Австралии оборонному союзу. Пресс-секретарь Белого дома уточнила, что власти Японии уже самостоятельно опровергли слухи.

Сообщения в СМИ являются некорректными…Это не план JAUKUS. Джен Псаки, пресс-секретарь Белого дома

Псаки добавила, что страны, которые входят в партнерство, сосредотачивают свое внимание на окончательной выработке трехсторонней программы работы над целым рядом передовых военных возможностей.

Псаки прокомментировала слова Байдена о геноциде на Украине.

Фото и видео: Белый дом