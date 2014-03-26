Псаки прокомментировала слова Байдена о геноциде на Украине

В Белом доме назвали президента прямолинейным.

Официальный представитель американской администрации при президенте Джо Байдене Псаки прокомментировала слова лидера Белого дома о геноциде на Украине. Соответствующее заявление чиновница сделала перед журналистами в рамках регулярного брифинга в Вашингтоне. Ее попросили пояснить, отражают ли высказывания политика позицию властей страны или являются "экспромтами". Одна из корреспонденток напомнила Псаки, что лидер страны уже трижды высказывался о ситуации на Украине, но каждый раз администрация говорила о том, что эти речи не выражали политику США и не были официальной оценкой. Однако СМИ не исключают, что на самом деле подобное поведение Байдена "имеет сноску", так как дает миру определенный сигнал.

Джен Псаки подчеркнула прессе, что еще баллотируясь на пост главы государства Джо Байден пообещал избирателям быть прямолинейным в вопросах. По словам чиновницы - высказывания по Украине и военные преступления являются прямыми отражениями этой позиции.

Я не думаю, что кто-то испытывает сомнения по поводу той жестокости, которую мы видим…Разные лидеры во всем мире описывают это по-разному. Но бесспорно, что то, что мы видим, ужасно…И президент называет это так, как он это видит. Джен Псаки, пресс-секретарь Белого дома

Напомним, что Джо Байден, выступая с речью в Айове, заявил, что события на Украине кажутся ему геноцидом.

Псаки сообщила, что США работают над передачей Киеву артиллерии.

Фото и видео: Белый дом