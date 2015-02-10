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Псаки сообщила, что США работают над передачей Киеву артиллерии
Сегодня, 8:38
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Псаки сообщила, что США работают над передачей Киеву артиллерии

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В Белом доме рассказал о том, что прислушиваются с тому, что Украина хочет получить от Вашингтона в плане военной помощи.

Официальный представитель американской администрации при президенте Джо Байдене  Джен Псаки сообщила, что Запад работает над передачей Украине артиллерии со своих складов. Соответствующей информацией чиновница поделилась с журналистами в рамках регулярного брифинга в Вашингтоне. Пресс-секретарь Белого дома уточнила, что советник лидера США по вопросам национальной безопасности Джейк Салливан провел телефонный разговор с коллегами из Киева по вопросам оказания дополнительной военной помощи. Украинские чиновники перечислили американским наименования, в которых нуждаются.

Стремясь ускорить поставки, - как вы все знаете, мы обязались выделить $1,7 млрд, - мы также работаем над тем, чтобы передать Украине недавно запрошенные ими вооружения в диалоге между нашими двумя странами.

Джен Псаки, пресс-секретарь Белого дома

Псаки уточнила, что Вашингтон рассчитывает на то, что подобные поставки вооружения смогут осуществить и международные партнеры и союзники, а США готовы содействовать осуществлению таких поставок. В частности, представительница белого дома напомнила об отправке Словакии батареи "Патриот" взаимен С-300, которые направились из Братиславы киевскому режиму.

Псаки ожидает продолжения диалога между США и Китаем по ситуации вокруг Украины и санкциям.

Фото: Белый дом

Теги: артиллерия, белый дом, военная помощь, джен псаки
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, События на Украине,

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