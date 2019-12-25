В МИД Польши заявили о попытках спасти Европу от "Северного потока - 2"

В Варшаве уверены, что отсрочка введения в эксплуатацию СП-2 полезна для Центральной и Восточной Европы.

Заместитель министра иностранных дел Польши Марчин Пшидач заявил, что власти республики пытались отсрочить завершение проекта "Северный поток - 2". Об этом он сказал интервью Польскому радио.

Он подчеркнул, если бы Варшава так не поступила, то газопровод был бы уже построен.

Мы задерживали финализацию "Северного потока - 2" на протяжении нескольких лет. Если бы не наши действия, этот проект был бы уже давно завершен, уже давно Владимир Путин мог бы проявлять давление в отношении Украины или других наших партнеров. Марчин Пшидач, замглавы МИД Польши

По его словам, отсрочка введения в эксплуатацию СП-2 полезна для Центральной и Восточной Европы.

Ранее глава исполкома Национального совета реформ Украины, бывший президент Грузии Михаил Саакашвили заявил, что стране следует задуматься о поиске альтернативы топлива после запуска газопровода "Северный поток – 2". По его словам, страна должна начать разрабатывать свои собственные ресурсы, в частности "зеленый" водород. Саакашвили подчеркнул, Киеву не следует доверять международному сообществу по поводу того, что транзит газа после запуска СП-2 сохранится.

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