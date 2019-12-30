Piter.tv публикует самые значимые нововведения февраля.

Законы февраля затронут льготников, водителей и покупателей. С 1 числа федеральным льготникам повысят ежемесячные денежные выплаты. В категорию попадают ветераны войны и труда, а также члены их семей, герои СССР и РФ, семьи с детьми. Индексация проводится раз в год, в 2020 она составит 3%. Финансовую поддержку окажут инвалидам, пострадавшим от Чернобыльской АЭС, техногенных и ядерных катастроф. Правительство проиндексирует набор социальных услуг, который составит 1155 рублей в месяц. в состав выплат входит обеспечение лекарствами, а также лечение в санатории.

С 1 февраля перестанут действовать 1252 устаревших законодательных акта. В частности, это касается работы Совета Комиссаров. Его признали утратившим силу. Также речь идет о положениях, которые приняты с 1917 по 2002 года.

Повысится стоимость проезда большегрузного транспорта по магистралям. Плата составит 2,20 рублей за каждый километр против 2,04, которые есть сейчас.

Ранее Piter.tv писал о том, что Минюст предложил увеличить штрафы за превышение скорости.

Фото: Piter.tv

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