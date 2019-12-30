Piter.tv собрал основные изменения в законодательстве, которые вступят в силу со следующего месяца.

Что изменится в жизни россиян с февраля 2020 года. С 1 февраля федеральные выплаты льготникам индексируются на 3,1%. Изменения затронут семьи с детьми, ветеранов, инвалидов, Героев СССР и РФ, Труда, кавалеров Ордена Славы и Трудовой Славы. Вырастут выплаты гражданам, которые подверглись радиационному излучению вследствии аварий. Увеличатся выплаты по обязательному социальному страхованию на производстве и от профессиональных заболеваний.

Торговые автоматы получат право не выдавать кассовые чеки, если на дисплее есть QR-код. В этом случае клиенты получат возможность сканировать информацию на мобильное устройство. Однако нововведение не будет касаться автоматов, в которых реализуется подакцизная продукция, технически сложные товары и товары с обязательной маркировкой.

С 1 февраля плата за проезд большегрузов по федеральным трассам вырастет на 16 копеек — до 2,2 рубля за км. Также вводятся крупные штрафы за нарушение закона о СМИ-иноагентах. С 29 февраля завершается третий этап амнистии капиталов. Граждане, которые декларируют свое имущество, включая активы и зарубежные счета, будут освобождены от налоговой, административной и уголовной ответственности.

Ранее Piter.tv писал о том, что в Союзе садоводов разъяснили, введут ли в России "налог на огород".

Фото: Piter.tv

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