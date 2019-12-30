Олег Валенчук прокомментировал законопроект, принятый Госдумой.

В Союзе садоводов разъяснили, введут ли в России "налог на огород". Законопроект принят в третьем чтении Госдумы. Днем 30 января инициативу рассматривают в Совете Федерации. Об этом сообщил глава организации Олег Валенчук журналистам "Российской газеты".

Приобретение патента - дело сугубо добровольное, это никакая не обязаловка прокомментировал эксперт

Документ предусматривает расширение применения патентной системы налогообложения. Патенты предложат покупать тем гражданам, которые занимаются растениеводством и животноводством. Однако речь идет о предпринимателях, которые имеют хозяйство на больших участках. В частности, закон подходит для представителей розничной торговли и общепита. ИП разрешено иметь не более 15 сотрудников, а доход не может превышать 60 млн рублей ежегодно.

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