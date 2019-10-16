В Нидерландах мужчина прятал семью в подвале 9 лет

6 детей, запертые в подвале дома, думали, что наступил конец света и они на всем белом свете единственные выжившие люди.

В Нидерландах фермер прятал 6 детей в подвале дома.

Местные СМИ сообщают, что в голландской провинции Дренте обнаружилась многодетная семья, которая провела в заточении 9 лет. Однажды в местном баре появился странный, грязный бородатый молодой человек. Он был очень растерян и говорил как ребенок. Он рассказал, что живет с отцом, братом и 4мя сестрами в подвале дома. Владелец бара вызвал полицию.

Стражи порядки приехали в дом, который указал молодой человек. За шкафом обнаружили лестницу, ведущую в подвал, где 9 лет жили мужчина и 6 его детей в возрасте от 16 до 25 лет. "Беглец" был самым старшим сыном. Соседи фермера видели только мужчину и даже не подозревали, что в доме еще живут 6 человек.

Возле дома был огород, который давал пропитание всей семье. Где мать детей, не сообщается. Дети, заточенные в подвале, все эти годы думали, что они единственные люди на планете, которые выжили после апокалипсиса.

Видео: WELT