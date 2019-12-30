В КоАП внесут правки относительно наказаний для нарушителей ПДД.

Минюст предложил увеличить штрафы за превышение скорости. За это правонарушение автомобилист заплатит от трех до пяти тысяч рублей. Размер штрафа будет установлен в связи с показателями превышения - от 20 и более 60 километров в час. Также водителю может грозить лишение прав на срок от четырех до шести месяцев. Об этом говорится в тексте законопроекта, который опубликован на федеральном портале нормативных правовых актов.

Повторное нарушение обойдется в 10 тысяч рублей и лишением прав на год. За опасное вождение будет назначена выплата в пять тысяч рублей. В новом КоАП возрастут выплаты также за попытку скрыться после ДТП. За уход с места аварии гражданину будет грозить штраф в 40 тысяч рублей или лишение прав на 2-3 года. Увеличится штраф за отказ проходить медицинское освидетельствование. Водитель также лишится прав на два-три года или отделается штрафом в 40 тысяч рублей.

Еще одним изменением станет штраф в 40 тысяч за неоднократный отказ в законном требовании сотрудника полиции. Речь идет о ситуации, когда водитель не хочет останавливать машину. За данное нарушение автолюбителю может грозить и лишение прав на два-три года. Сейчас же за подобное административное наказание не предусмотрено.

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Фото: Piter.tv

