С 1 февраля в России на 3 % вырастут соцвыплаты и пособия

Соответствующее постановление подготовило Министерство труда и соцзащиты.

С 1 февраля в России на 3 % проиндексируются социальные выплаты и пособия. Соответствующее постановление Минтруд направил на согласование Минфина и Минэкономразвития. Об этом пишут "Известия".

Речь идет о ежемесячных выплатах Героям СССР, Героям РФ и полным кавалерам ордена Славы. Также вырастут выплаты у Героев Социалистического Труда, Героев Труда РФ и полных кавалеров ордена Трудовой Славы. Кроме того, прибавку получат ветераны, инвалиды на содержание и ветеринарное обслуживание собак-поводырей и граждане, подвергшиеся воздействию радиации. Также россиянам увеличат пособие на погребение, единовременные выплаты беременным женам солдат-срочников и страховые выплаты.

Ранее были названы сроки выдачи материнского капитала за первого ребенка. Внести поправки в закон предложил Владимир Путин. Он заявил, что семьи будут получать за первого ребенка более 466 тысяч рублей. Программу маткапитала планируется продлить минимум до конца 2026 года.