Названы сроки выдачи маткапитала за первого ребенка

Планируется, что россияне начнут получать выплаты с марта-апреля 2020 года.

Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб рассказала, когда россиянам начнут выдавать материнский капитал за первого ребенка. По словам чиновницы, ввести соответствующие выплаты планируется с марта-апреля 2020 года. Об этом пишут "Известия".

Изменения хотят ввести в действующее законодательство, в частности, в Бюджетный кодекс. Бессараб подчеркнула, что Госдума будет рассматривать поправки "максимально быстро". Основную подготовительную работу уже завершили.

В послании Федеральному собранию президент России Владимир Путин предложил выдавать материнский капитал за первого ребенка. Глава государства заявил, что новое правило вступит в силу с 1 января 2020 года. Он рассказал, что семьи будут получать за первого ребенка более 466 тысяч рублей. Путин также заявил, что программу маткапитала продлят в России минимум до конца 2026 года.

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