Сейчас россияне платят комиссию 0,5-2 %.

Российским банкам хотят запретить брать комиссию за платежи по ЖКХ. Соответствующий законопроект внесут на рассмотрение Госдумы до конца февраля. Об этом сообщил "Известиям" глава фракции "Единая Россия" Сергей Неверов.

В настоящий момент россияне платят комиссию 0,5-2 %. По словам Неверова, есть два варианта урегулирования этого вопроса. Первый – внести правки в Жилищный кодекс, второй – внести изменения в несколько законодательных актов, в том числе в законы о банках и национальной платежной системе.

Кроме того, планировалось ввести запрет на комиссию при уплате штрафов и других обязательных платежей. Однако от этой идеи решили отказаться. Это связано с тем, что с нового года банки уже понесли некоторые потери. В частности, отменили комиссии за переводы в разные регионы внутри одного финансового учреждения.

Ранее Путин заявил, что государство будет помогать гражданам с низкими доходами.