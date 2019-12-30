Президент отметил программу льготной ипотеки.

Путин: государство будет помогать гражданам с низкими доходами. В России около 70-80% семей с низкими доходами - с детьми. Об этом президент страны рассказал в послании Федеральному собранию.

Не должны дети и родители... чувствовать, что они даже ребенка прокормить не могут прокомментировал президент

Президент требует максимально упростить процедуру для получения пособий таким ячейкам общества. Планируется, что для них льготная ставка на ипотеку будет распространяться на всю сумму кредита. Глава государства призвал банки активнее включаться в реализацию данной программы. мера поддержки будет распространяться на все население страны. Лидер государства не хочет давать людям поводу думать о том, что они находятся не в равных условиях.

Ранее Piter.tv писал о том, что Путин продлил выплаты пособия на детей до 7 лет включительно.

Фото: Piter.tv

Видео: YouTube/

