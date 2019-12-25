ЗакС принял в третьем чтении корректировку бюджета Петербурга из-за коронавируса

Сегодня, 10 июня, Законодательное собрание Петербурга приняло в третьем чтении проект закона о корректировке городского бюджета.
Несмотря на то, что депутаты подали 20 поправок, были принята лишь одна ― от фракции "Единая Россия". Еще одну поправку внес губернатор Александр Беглов.
В итоге доходы составят почти 574 млрд рублей, расходы ― 685 млрд рублей, а дефицит вырастет до 111 млрд рублей.
Несколько дней назад принять весенние корректировки бюджета Петербурга ЗакСу рекомендовала бюджетно-финансовая комиссия.
Ранее Piter.TV подробно рассказал о том, какие направления пострадают из-за корректировки бюджета. Среди них - благоустройство, социальные программы, капитальный ремонт.
Фото: Piter.TV
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