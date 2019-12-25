ЗакС принял в третьем чтении корректировку бюджета Петербурга из-за коронавируса

Из-за того, что доходы города практически не растут, городу пришлось пересмотреть бюджет.

Сегодня, 10 июня, Законодательное собрание Петербурга приняло в третьем чтении проект закона о корректировке городского бюджета.

Несмотря на то, что депутаты подали 20 поправок, были принята лишь одна ― от фракции "Единая Россия". Еще одну поправку внес губернатор Александр Беглов.

В итоге доходы составят почти 574 млрд рублей, расходы ― 685 млрд рублей, а дефицит вырастет до 111 млрд рублей.

Несколько дней назад принять весенние корректировки бюджета Петербурга ЗакСу рекомендовала бюджетно-финансовая комиссия.

Ранее Piter.TV подробно рассказал о том, какие направления пострадают из-за корректировки бюджета. Среди них - благоустройство, социальные программы, капитальный ремонт.

Фото: Piter.TV