  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
ЗакС принял в третьем чтении корректировку бюджета Петербурга из-за коронавируса
Сегодня, 11:32
229
nadezhda_sib

ЗакС принял в третьем чтении корректировку бюджета Петербурга из-за коронавируса

0 0

Из-за того, что доходы города практически не растут, городу пришлось пересмотреть бюджет.

Сегодня, 10 июня, Законодательное собрание Петербурга приняло в третьем чтении проект закона о корректировке городского бюджета. 

Несмотря на то, что депутаты подали 20 поправок, были принята лишь одна ― от фракции "Единая Россия". Еще одну поправку внес губернатор Александр Беглов. 

В итоге доходы составят почти 574 млрд рублей, расходы ― 685 млрд рублей, а дефицит вырастет до 111 млрд рублей. 

Несколько дней назад принять весенние корректировки бюджета Петербурга ЗакСу рекомендовала бюджетно-финансовая комиссия. 

Ранее Piter.TV подробно рассказал о том, какие направления пострадают из-за корректировки бюджета. Среди них - благоустройство, социальные программы, капитальный ремонт.

Фото: Piter.TV 

 

Теги: бюджет петербурга, закс, корректировка бюджета
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии