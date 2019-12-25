ЗакСу рекомендовали принять весенние корректировки бюджета Петербурга

Сегодня прошло заседание бюджетно-финансовой комиссии.

Члены бюджетно-финансовой комиссии ЗакСа рекомендовали коллегам принять законопроект о корректировке бюджета Петербурга на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов. Об этом сообщила пресс-служба городского парламента.

По рекомендации комиссии, закон, подготовленный к третьему чтению, стоит принять с учетом юридико-технических и редакторских правок.

Кроме того, комитет поддержал проект закона "О бюджетном процессе в Санкт-Петербурге", который подготовили депутаты Денис Четырбок и Максим Яковлев.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что ЗакС Петербурга принял поправки Беглова к городскому бюджету. Депутаты прокомментировали предложенные поправки.

Фото: Piter.TV