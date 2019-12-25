Во вторник, 3 июня, стало известно о том, что ЗакС Петербурга принял поправки Беглова к городскому бюджету. Об этом сообщает пресс-лужба ведомства.
Напоним, что глава города предложил перераспределить часть расходов Петербурга в пользу решения возникших социальных проблем. Соответствующий бюджет также намерены направить на поддержку бизнеса.
В итоге бюджет скорректировали до 573, 8 млрд рублей. При этом расходную часть увеличили до 684,955 млрд рублей.
Ранее мы сообщали о том, что депутаты ЗакСа раскритиковали главу Кировского района Иванова.
Фото:Piter.TV
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