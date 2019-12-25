В итоге доходы составят 574 млрд рублей, расходы – 685 млрд, а дефицит вырастет до 111 млрд рублей.

Во вторник, 3 июня, стало известно о том, что ЗакС Петербурга принял поправки Беглова к городскому бюджету. Об этом сообщает пресс-лужба ведомства.

Напоним, что глава города предложил перераспределить часть расходов Петербурга в пользу решения возникших социальных проблем. Соответствующий бюджет также намерены направить на поддержку бизнеса.

В итоге бюджет скорректировали до 573, 8 млрд рублей. При этом расходную часть увеличили до 684,955 млрд рублей.

Ранее мы сообщали о том, что депутаты ЗакСа раскритиковали главу Кировского района Иванова.

Фото:Piter.TV