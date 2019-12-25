Депутаты ЗакСа раскритиковали главу Кировского района Иванова

Губернатора Петербурга просят обратить внимание на его работу.

Депутат ЗакСа Андрей Васильев попросил губернатора Петербурга провести проверку работы руководителя Кировского района Сергея Иванова. Законопроект поддержали некоторые депутаты. Трансляция заседания велась 3 июня на сайте Законодательного Собрания города.

Поводом для обращения стала ситуация, развернувшаяся вокруг пищевого картеля в Кировского районе. Петербургское УФАС подозревает две организации, юридическое бюро и администрацию района в картельном сговоре.

Андрей Васильев был возмущен тем, сколько можно прикрывать разрушительные действия администрации Кировского района. Некоторых депутатов смутили формулировки запроса, которыми они посчитали детскими и оценочными.

Глава "Партии Роста" в Петербурге Оксана Дмитриева попросила привести конкретные факты, которые указывают на то, что чиновник Сергей Иванов работает плохо. Автор запроса отметил, что работа Иванова коснулась лично него, так как у депутата заболел водитель. Подчиненные заразились коронавирусом, когда развозили продуктовые наборы пенсионерам.

Первое заседание по делу должно пройти сегодня, 3 июня.

Фото: Сергей Иванов / VK