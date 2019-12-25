УФАС расследует пищевой картель с администрацией и юристами в Кировском районе

Две организации решили привлечь к своей победе на торгах дополнительных серьезных участников.

Петербургское УФАС возбудило дело в отношении двух городских организаций, юридического бюро и администрации Кировского района, подозреваемых в картельном сговоре. Как сообщили в пресс-службе ведомства 21 мая, очередной картель выявлен на рынке социального питания Петербурга.

Ограничить конкуренцию на торгах по поставке питания в садики Кировского района решили администрация района, АО "Артис-детское питание", АО "Фирма Флоридан" и ООО "Юридическое бюро "Авангард"". Подельники участвовали в 13 закупках на общую сумму свыше 444,6 миллиона рублей. Как выяснило следствие, передавшее материалы антимонопольщикам, администрация сообщала двум организациям лимиты финансирования, после чего те согласовывали стоимость продуктов. Юрбюро в это время готовило конкурсную документацию, где прописывались такие требования, что добросовестному конкурсанту для победы пришлось бы снизить начальную максимальную цену контракта почти на 43%.

Первое заседание по делу назначено на 3 июня. В УФАС отметили, что дело приняло новый оборот из-за соглашения картельщиков с районной администрацией и координации сговора посредством Юрбюро. Аналогичный сговор однажды раскрыли с участием администрации Колпинского района.

Ранее на петербургском рынке соцпитания выявили новый картель.

Фото: Piter.TV