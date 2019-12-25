На петербургском рынке соцпитания выявлен новый картель

В сговоре обвинили ООО "ТД "Ленинградский" и ООО "Северный Торговый Путь".

На днях петербургское УФАС раскрыло очередной картельный сговор на рынке социального питания города. Как сообщили в пресс-службе УФАС, 12 мая сговорившимися компаниями признали ООО "ТД "Ленинградский" и ООО "Северный Торговый Путь".

Как выяснилось, компании совместно участвовали в семи закупках на поставку питания в школы и больницы. Начальная максимальная цена (НЦМК) закупок на всех торгах превысила 14,6 миллионов рублей. Известно, что организации использовали одни и те же адреса ip и электронной почты, фактический адрес пребывания, даже документацию для торгов готовил один человек. К тому же, на торгах снижение максимальной цены было минимальным, не более процента. Таким образом, компании нарушили закон о защите конкуренции.

Организациям, дело которых уже рассмотрено, грозит штраф в 10% от НЦМК, а должностным лицам – до 50 тысяч рублей штрафа.

Ранее мы рассказывали, что в петербургском ЗакСе согласовали горячее питание для школьников.

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