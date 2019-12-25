В петербургском ЗакСе согласовали горячее питание для школьников

С нового учебного года всех юных петербуржцев, учащихся в начальных классах, обеспечат бесплатным горячим питанием. Соответствующий законопроект в первом чтении поддержали в городском Законодательном Собрании на заседании 13 марта.
Предложение внесли депутаты из фракции "Единая Россия". Согласно документу, ряд школьников из льготных категорий получат также обеды, завтраки или комплексные обеды. В перечне таких учеников все, от первоклашек до выпускников, являющиеся инвалидами, детьми из многодетных семей, сиротами или воспитанниками кадетских и спортивных классов.
На реализацию проекта из бюджета города могут выделить порядка 345 миллионов рублей, подсчитали депутаты.
Ранее мы рассказывали, что Новая Голландия готовит бесплатные обеды для петербуржцев.
Фото: pixabay
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