В петербургском ЗакСе согласовали горячее питание для школьников

Законопроект поддержали в первом чтении.

С нового учебного года всех юных петербуржцев, учащихся в начальных классах, обеспечат бесплатным горячим питанием. Соответствующий законопроект в первом чтении поддержали в городском Законодательном Собрании на заседании 13 марта.

Предложение внесли депутаты из фракции "Единая Россия". Согласно документу, ряд школьников из льготных категорий получат также обеды, завтраки или комплексные обеды. В перечне таких учеников все, от первоклашек до выпускников, являющиеся инвалидами, детьми из многодетных семей, сиротами или воспитанниками кадетских и спортивных классов.

На реализацию проекта из бюджета города могут выделить порядка 345 миллионов рублей, подсчитали депутаты.

Ранее мы рассказывали, что Новая Голландия готовит бесплатные обеды для петербуржцев.

Фото: pixabay