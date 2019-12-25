Как может измениться бюджет Петербурга из-за коронавируса: вот что предложили депутаты

Piter.TV собрал все цифры, известные к сегодняшнему дню после заседания ЗакСа.

В среду, 20 мая, на очередном заседании петербургского Законодательного Собрания депутаты поддержали в первом чтении законопроект, предусматривающий изменения в бюджете города. Поправки парламентарии назвали антикризисными, позволяющими Петербургу справиться с экономическими последствиями пандемии коронавируса. Piter.TV собрал воедино все цифры, чтобы понять, как именно предложено изменить бюджет.

К предварительным подсчетам: на данный момент Петербург потерял примерно 15% или 108,8 млрд рублей доходов, а также 7% или 50,6 млрд рублей расходов. В бюджет города поступает гораздо меньше средств от нефтегазовых компаний и от налога на прибыль. Организации урезали доход города на 57,1 млрд рублей, а физические лица – на 29,1 млрд рублей.

Теперь к предложенным поправкам. В первую очередь, в ЗакСе поддержали меру, внесенную губернатором: размер резервного фонда правительства Петербурга предложили не ограничивать хотя бы на время – до 1 января 2021 года. Действие пункта одной из статей закона решено приостановить, чтобы городу было проще проводить неотложные мероприятия по борьбе с коронавирусом и оперативно вводить новые меры по поддержке горожан и бизнесменов. Кроме того, может измениться и размер фонда: если сейчас он составляет 3% от расходов городского бюджета, то парламентарии предложили поднять этот показатель до 5%. Сам фонд может увеличиться с 10 до 31 миллиарда рублей, более чем в 30 раз.

Больше всего изменений внесли в законопроект о бюджете города на текущий год и на плановый период двух последующих лет. План, утвержденный ЗакСом в прошлом ноябре, скорректировался по пунктам доходов, расходов и дефицита. Пересмотр основных показателей планируется накануне грядущих падений доходов Петербурга из-за пандемии и расходов на борьбу с вирусом.

Итак, губернатор предложил:

уменьшить доходную часть с 674,9 млрд рублей до 573,1 млрд рублей (на 101,8 млрд рублей или на 15% от бюджета);

уменьшить расходную часть с 727,7 млрд рублей до 677,1 млрд рублей (на 50,6 млрд рублей или на 7% от бюджета);

увеличить размер дефицита с 52,8 млрд рублей до 104,0 млрд рублей (на 51,2 млрд рублей или в два раза к бюджету).

Нагрянувшая пандемия внесла коррективы еще в ряд инициатив властей, изменения которых на заседании также поддержали. Расходы на Адресную инвестиционную программу теперь сократят на треть (с 99,4 млрд до 66,3 млрд рублей), поддержку соцпрограмм "Молодежи – доступное жилье" и "Расселение коммунальных квартир" сократят на 5,3 млрд рублей, почти перестанут софинансировать капремонт многоквартирных домов (субсидию для этого урезали на 90%: с 557,9 млрд до 52,8 млрд рублей) и расходовать средства на содержание учреждений, строительство дорог и новых станций метро. Кроме того, пандемия и сопутствующее ей перенаправление средств на борьбу с коронавирусом привело к замедлению роста средней зарплаты. Рабочее вознаграждение планировалось поднять на 10%, но на деле это удастся осуществить лишь на 5%.

В полном объеме при этом сохранят финансирование программ по помощи многодетным семьям, семьям с детьми-инвалидами, пенсионерам, а также медикам и учителям. Финансово продолжат поддерживать строительство детских садов, школ и поликлиник, а также проекты благоустройства, победившие в конкурсах "Твой бюджет" и "Родной район". Несмотря на пандемию, в городе планируют достроить и открыть еще 11 садиков, 6 школ и 4 поликлиники, а также увеличат расходы на детские соцвыплаты (на 2,3 млрд рублей) и субсидии на оплату ЖКХ (на 1 млрд рублей).

В ЗакСе назвали неприкосновенным блок социальных гарантий, систему жизнеобеспечения Петербурга и базу для развития города после окончания пандемии.

Фото: Piter.TV

Инфографика: Евгений Рыбкин / Piter.TV