Захватившего заложников в Колпино уговорил сдаться районный прокурор

Детей отправили в больницу для оказания психологической помощи. Мужчина, державший их в заложниках, пойдет под суд.

Стало известно, кто уговорил сдаться мужчину, державшего в заложниках шестерых детей в Колпино. Переговоры с ним провел прокурор Колпинского района Игорь Ивкин. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на пресс-службу прокуратуры города.

Главный прокурор Петербурга Сергей Литвиненко был в курсе событий каждую минуту. Он заявил, что гордиться своим подчиненным. По словам Литвиненко, на чаше весов были жизни шестерых детей, поэтому Ивкин быстро принял решение пойти на переговоры лично.

Чуть позже Игорь Ивкин признался, что не боялся за свою жизнь, поскольку на это просто не было времени – нужно было спасать детей.

После задержания жителя Колпино, детей отправили в больницу для оказания психологической помощи. В отношении задержанного возбудили уголовное дело по статье "Захват заложников".

Напомним, 24 ноября в 12:00 в полицию Колпино обратилась женщина и сообщила о том, что супруг выгнал ее из квартиры и заперся с детьми. Мужчина угрожал убить шестерых детей, если не выполнят его требования. Как ранее писал Piter.TV, он состоял на учете в психиатрической больнице.

Смотрите видео освобождения детей-заложников в Колпино.

Фото: Piter.TV