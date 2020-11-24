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Видео: освобождение детей-заложников в Колпино

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Дети не пострадали.

В редакцию Piter.TV попала видеозапись освобождения детей, которых мужчина несколько часов удерживал в заложниках в Колпино на Пролетарской улице. 

Мальчиков отправили в больницу, они не пострадали. Сам мужчина сдался полиции после переговоров с прокурором, его доставили в отдел. 

Напомним, жительница Колпино обратилась в полицию 24-го ноября в 12 часов дня. Супруг выгнал ее из квартиры на Пролетарской улице, после чего закрылся с детьми и угрожал им. 

Ранее мы писали, что дети, которых держали в заложниках, не пострадали.

Видео: Piter.TV

Теги: дети-заложники, колпино
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб,

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