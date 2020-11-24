Видео: освобождение детей-заложников в Колпино

Дети не пострадали.

В редакцию Piter.TV попала видеозапись освобождения детей, которых мужчина несколько часов удерживал в заложниках в Колпино на Пролетарской улице.

Мальчиков отправили в больницу, они не пострадали. Сам мужчина сдался полиции после переговоров с прокурором, его доставили в отдел.

Напомним, жительница Колпино обратилась в полицию 24-го ноября в 12 часов дня. Супруг выгнал ее из квартиры на Пролетарской улице, после чего закрылся с детьми и угрожал им.

Ранее мы писали, что дети, которых держали в заложниках, не пострадали.

Видео: Piter.TV