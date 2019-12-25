Три населённых пункта Ломоносовского района останутся без холодной воды 11 ноября

В Большой Ижоре, Лебяжье и Сагомилье отключат водоснабжение.

11 ноября в Ломоносовском районе Ленинградской области временно отключат холодную воду в трёх населённых пунктах. Работы на сети водоснабжения начнутся в 13:00, сообщили в "Водоканале Санкт-Петербурга".

Ограничения затронут жителей посёлков Большая Ижора и Лебяжье, а также деревни Сагомилье. Водоснабжение Большой Ижоры и Лебяжье осуществляется от резервуара чистой воды.

Специалисты предприятия приступят к работам с использованием необходимых сил и оборудования. Завершить их планируют до 18:00. После этого подачу холодной воды абонентам восстановят.

В "Водоканале" пояснили, что работы направлены на повышение надёжности и бесперебойности водоснабжения в Ломоносовском районе. Предприятие принесло жителям извинения за временные неудобства.

Двойной прорыв трубы на Косыгина парализовал движение и размыл грунт.

Фото: Piter.tv