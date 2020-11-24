Дети, которых держали в заложниках, не пострадали

Мужчину доставили в отдел полиции.

Вечером во вторник, 24 ноября, в ходе переговоров с прокурором, мужчина, который удерживал в заложниках шестерых детей на Пролетарской улице, сдался полиции. Информацию подтвердили в пресс-службе ГУ МВД России по городу и региону.

Злоумышленника доставили в отдел полиции, детей – в больницу. Обошлось без пострадавших. На месте работает следственно-оперативная группа.

Напомним, жительница Колпино обратилась в полицию 24-го ноября в 12 часов дня. Супруг выгнал ее из квартиры на Пролетарской улице, после чего закрылся с детьми и угрожал им.

На место прибыли силовики и полиция, а также администрация Колпинского района. По данным некоторых источников, мужчина состоит на учете в психоневрологическом диспансере и две недели назад у него началось обострение.

Прибывший на место спецназ, по предварительным данным, решил не штурмовать здание.

Видео: Piter.TV