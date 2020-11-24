Мужчина, удерживающий детей в заложниках в Колпино, сдался

Информация об этом поступила около 16:50.

Мужчина, который удерживал шестерых детей в квартире в Колпино, отпустил заложников. Информацию об этом подтвердил корреспондент Piter.TV, который сейчас находится на месте.

Напомним, жительница Колпино обратилась в полицию 24-го ноября 2020-го года в 12:12. Супруг выгнал ее из квартиры на Пролетарской улице, после чего закрылся с детьми и угрожал им.

На место прибыли силовики и полиция, а также администрация Колпинского района. По данным некоторых источников, мужчина состоит на учете в психоневрологическом диспансере и две недели назад у него началось обострение.

Спецназ готовился штурмовать здание, однако неизвестно, сделали ли это в итоге или нет. Здание было огорожено. По нашей информации, мужчина решил сдаться после разговора с прокурором.

Видео и фото: Piter.TV