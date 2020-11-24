Взявший своих детей в заложники житель Колпино состоит на учёте в психбольнице

По некоторым данным, у Дениса Б., две недели назад началось обострение.

Захвативший сегодня днём, 24 ноября, своих шестерых детей в заложники мужчина состоит на учёте в психо-неврологическом диспансере. Об этом сообщил 78.ru со ссылкой на администрацию Колпинского района.

По некоторым данным, у Дениса Б., две недели назад началось обострение, он был направлен в медицинское учреждение.

Семья, которая состоит на учете в ПДН, приехала в Петербург из Архангельска два года назад. Супруги воспитывают шестеро детей в возрасте от 3 до 15 лет.

Сейчас на месте находятся сотрудники местной администрации и экстренные службы.

Видео: Piter.tv