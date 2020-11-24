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Сотрудники полиции дежурят у дома в Колпино, в котором мужчина взял детей в заложники

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К месту прибывают дополнительные силы.

Мужчина удерживает в квартире на Пролетарской улице в Колпино шестерых детей. Пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и области подтвердила информацию Piter.TV о случившемся. 

По уточненным данным, сообщение в полицию от местной жительницы поступило 24-го ноября в 12:00. Женщина сообщила о том, что супруг выгнал ее из квартиры, где заперся с детьми.

По предварительным данным, мужчина не состоит на учете в полиции. На место выехали сотрудники полиции, они дежурят у дома, как видно на кадрах. 

Видео и фото: Piter.TV

Теги: дети, заложники, колпино
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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