Сотрудники полиции дежурят у дома в Колпино, в котором мужчина взял детей в заложники

К месту прибывают дополнительные силы.

Мужчина удерживает в квартире на Пролетарской улице в Колпино шестерых детей. Пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и области подтвердила информацию Piter.TV о случившемся.

По уточненным данным, сообщение в полицию от местной жительницы поступило 24-го ноября в 12:00. Женщина сообщила о том, что супруг выгнал ее из квартиры, где заперся с детьми.

По предварительным данным, мужчина не состоит на учете в полиции. На место выехали сотрудники полиции, они дежурят у дома, как видно на кадрах.

Видео и фото: Piter.TV