В Петербурге разрешат выделять землю под мусорные заводы без торгов

Участки под мусороперерабатывающие предприятия в Петербурге будут отдавать инвесторам напрямую.

В Санкт-Петербурге изменили порядок предоставления земельных участков для строительства мусороперерабатывающих предприятий. Законодательное собрание города приняло соответствующий закон в третьем чтении 11 ноября.

Согласно новым правилам, инвесторы смогут получать землю под такие объекты без проведения торгов. Это станет возможным при условии, что проект включён в территориальную схему обращения с отходами.

Документ направили на подпись губернатору Александру Беглову, который выступил его инициатором.

Ожидается, что изменения позволят увеличить объёмы переработки мусора в городе. Как указано в пояснительной записке, поправки подготовили в рамках реализации указа президента России Владимира Путина о национальных целях развития.

Согласно установленным целям, к 2030 году весь мусор в стране должен проходить сортировку, а не менее 25 % отходов необходимо направлять на переработку.

Ранее мы сообщили о том, что доходы бюджета Петербурга в 2027 году вырастут на 50 млрд рублей.

Фото: Piter.TV