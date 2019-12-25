Команда судна Zeynalabdin Taghiyev состояла из граждан Азербайджана.

Мария Захарова заявила об отсутствии россиян среди арестованных в Италии моряков. Об этом официальный представитель внешнеполитического ведомства РФ рассказала журналистам во время брифинга.

Согласно сведениям наших загранучреждений, от официальных портовых служб Венеции, Ористано и Равенны, утверждения о наличии на указанных судах российских граждан не соответствуют действительности Мария Захарова, официальный представитель МИД России

В ведомстве уточнили, что в Венеции были задержаны моряки судна Zeynalabdin Taghiyev. Все они являются гражданами Азербайджана. В составе команды корабля Gobustan, которое находится в порту Равенны, входили 12 россиян. Они благополучно вернулись в Россию авиарейсом из Милана. Такие сведения дипломатам предоставила местная береговая охрана.

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