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Захарова заявила об отсутствии россиян среди арестованных в Италии моряков
Сегодня, 15:19
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lesjasap

Захарова заявила об отсутствии россиян среди арестованных в Италии моряков

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Команда судна Zeynalabdin Taghiyev состояла из граждан Азербайджана.

Мария Захарова заявила об отсутствии россиян среди арестованных в Италии моряков. Об этом официальный представитель внешнеполитического ведомства РФ рассказала журналистам во время брифинга.

Согласно сведениям наших загранучреждений, от официальных портовых служб Венеции, Ористано и Равенны, утверждения о наличии на указанных судах российских граждан не соответствуют действительности

Мария Захарова, официальный представитель МИД России

В ведомстве уточнили, что в Венеции были задержаны моряки судна Zeynalabdin Taghiyev. Все они являются гражданами Азербайджана. В составе команды корабля Gobustan, которое находится в порту Равенны, входили 12 россиян. Они благополучно вернулись в Россию авиарейсом из Милана. Такие сведения дипломатам предоставила местная береговая охрана.

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Теги: zeynalabdin taghiyev, арест, италия, мария захарова, моряки
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России, Мировые новости,

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