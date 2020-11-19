ФНС ожидает снижения поступления налогов по итогам 2020 года на 10%

Даниил Егоров встретился с президентом России Владимиром Путиным.

Федеральная налоговая служба России ожидает снижения поступления налогов по итогам 2020 года на 10%. Об этом глава ведомства сообщил на встрече с президентом России Владимиром Путиным. Чиновник заметил, что это не даст государственному бюджету около 20,5 трлн рублей по сравнению с 2019 годом.

Если говорить о результатах этого года, то мы планируем выйти на 20,5 трлн рублей консолидированного бюджета, это минус 10 % к прошлому году Даниил Егоров, глава ФНС России

Чиновник рассказал, что можно выйти на ноль в ноль, если отложить и посмотреть, как поступления складываются без влияния фактора углеводородов. В этом случае Россия выходит с аналогичными показателями, что и в 2019 году. Поступления от налогов в консолидированный бюджет по результатам 10 месяцев текущего года составили 16,9 трлн рублей.

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Видео: Youtube/Россия 24