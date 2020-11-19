Путин: у граждан есть обоснованные претензии к власти, надо стремиться выполнять обещания

Глава России встретился с руководителем Федеральной налоговой службы.

Владимир Путин заявил о том, что у граждан есть обоснованные претензии к власти, поэтому надо стремиться выполнять обещания. Об этом глава государства рассказал на встрече с руководителем Федеральной налоговой службы Даниилом Егоровым.

Если государству удается реализовывать заявленные цели и выполнять свои обещания, то это дает очень позитивную динамику развития, в данном случае в этом секторе экономики Владимир Путин, президент России

Глава ФНС отметил, что в стране увеличивается число самозанятого населения. Приобретение такого статуса позволяет гражданам избегать излишней административной нагрузки. Показатель самозанятых граждан ежедневно увеличивается на пять тысяч человек.

Тут, с одной стороны, нужно быть очень аккуратным, чтобы смотреть, чтобы не было перетоков из трудовых отношений в самозанятые...С другой стороны, конечно, это серьезное подспорье людям быть легальными - просто, удобно Даниил Егоров, глава ФНС России

Путин назвал недопустимым приукрашивание ситуации с коронавирусом в регионах.