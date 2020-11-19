Президент России Владимир Путин назвал недопустимым приукрашивание ситуации с коронавирусом в регионах. Заявление он сделал во время совещания с членами правительства.
Глава государства обратился к губернаторам и напомнил, что они получили широкие полномочия для введения мер по борьбе с пандемией COVID-19. Путин подчеркнул, что личную ответственность за принятие или непринятие важных решений никто не снимал.
И, конечно, ни в коем случае не нужно пытаться приукрашивать ситуацию.
Владимир Путин, президент России
Он подчеркнул, что благостные отчёты никому не нужны и поэтому недопустимо делать вид, что всё нормально.
Ранее Путин назвал тревожным рост уровня смертности от коронавируса в России.
Видео: kremlin.ru
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