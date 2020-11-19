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Путин назвал недопустимым приукрашивание ситуации с коронавирусом в регионах

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Он отметил, что личную ответственность за принятие или непринятие важных решений никто не снимал.

Президент России Владимир Путин назвал недопустимым приукрашивание ситуации с коронавирусом в регионах. Заявление он сделал во время совещания с членами правительства.

Глава государства обратился к губернаторам и напомнил, что они получили широкие полномочия для введения мер по борьбе с пандемией COVID-19. Путин подчеркнул, что личную ответственность за принятие или непринятие важных решений никто не снимал.

И, конечно, ни в коем случае не нужно пытаться приукрашивать ситуацию.

Владимир Путин, президент России

Он подчеркнул, что благостные отчёты никому не нужны и поэтому недопустимо делать вид, что всё нормально.

Ранее Путин назвал тревожным рост уровня смертности от коронавируса в России.

Видео: kremlin.ru

 
Теги: коронавирус, пандемия, путин
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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