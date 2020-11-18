Президент России Владимир Путин назвал тревожным рост уровня смертности от коронавируса в России. Заявление он сделал во время совещания с членами правительства о ситуации с COVID-19 в регионах.
Глава государства заявил, что цифры по заболеваемости новой коронавирусной инфекцией растут, как и количество осложнений в ходе болезни.
Самое тревожное — повышается уровень смертности.
Владимир Путин, президент России
Ранее Мурашко назвал процент тяжелых пациентов с COVID-19.
Видео: Youtube/Россия 24
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