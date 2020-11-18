Цифры по заболеваемости новой коронавирусной инфекцией растут.

Президент России Владимир Путин назвал тревожным рост уровня смертности от коронавируса в России. Заявление он сделал во время совещания с членами правительства о ситуации с COVID-19 в регионах.

Глава государства заявил, что цифры по заболеваемости новой коронавирусной инфекцией растут, как и количество осложнений в ходе болезни.

Самое тревожное — повышается уровень смертности. Владимир Путин, президент России

Ранее Мурашко назвал процент тяжелых пациентов с COVID-19.

Видео: Youtube/Россия 24