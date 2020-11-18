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Путин назвал тревожным рост уровня смертности от коронавируса в России

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Цифры по заболеваемости новой коронавирусной инфекцией растут.

Президент России Владимир Путин назвал тревожным рост уровня смертности от коронавируса в России. Заявление он сделал во время совещания с членами правительства о ситуации с COVID-19 в регионах.

Глава государства заявил, что цифры по заболеваемости новой коронавирусной инфекцией растут, как и количество осложнений в ходе болезни.

Самое тревожное — повышается уровень смертности.

Владимир Путин, президент России

Ранее Мурашко назвал процент тяжелых пациентов с COVID-19.

Видео: Youtube/Россия 24

 

 
Теги: коронавирус, пандемия, путин
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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