Мурашко назвал процент тяжелых пациентов с COVID-19

Глава Минздрава предоставил отчет о пациентах Владимиру Путину.

Михаил Мурашко назвал процент пациентов с COVID-19, находящихся в тяжелом состоянии на территории России. Об этом глава Минздрава сообщил в рамках правительственного совещания при президенте Владимире Путине.

Среди госпитализированных 10% это пациенты тяжелые, требующие интенсивного наблюдения. В целом на искусственной вентиляции легких сегодня занято около 5 тысяч коек Михаил Мурашко, глава Минздрава России

Чиновник добавил, что 20% пациентов на реанимационный койках - это зараженные, находящиеся на неинвазивной вентиляции легких или под наблюдением. Летом 2020 года медикам удалось перепрофилировать обратно койки в инфекционных госпиталях. Однако в связи с ухудшившейся эпидемиологической обстановкой, 184 тысяч коек были возвращены под нужды лечения пациентов с коронавирусом.

Путин призвал увеличить число вакцин, выпускаемых в гражданский оборот.

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