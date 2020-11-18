Заявление он сделал на совещании, посвящённом ситуации с пандемией COVID-19 в стране.

Президент России Владимир Путин призвал увеличить число вакцин, выпускаемых в гражданский оборот. Заявление он сделал на совещании, посвящённом ситуации с пандемией COVID-19 в стране.

Количество выпускаемых в гражданский оборот вакцин, конечно, нужно увеличивать. Владимир Путин, президент России

Ранее вице-премьер Татьяна Голикова назвала регион с самой высокой заболеваемостью COVID-19. По её словам, наиболее сильно вторая волна пандемии ударила по Карелии. Она подчеркнула, что суточный разброс заболеваемости колеблется от 1,8 на 100 тысяч населения в Татарстане до 61,8 случая на 100 тысяч населения в Республике Карелия.

Видео: Youtube/Россия 24