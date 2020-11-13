Захарова: в Москве надеются на развитие событий в Перу в рамках конституционного поля

В МИД прокомментировал протесты в Перу.

Мария Захарова заявила о том, что в Москве надеются на развитие событий в Перу в рамках конституционного поля и при соблюдении гражданских прав. Об этом официальный представитель внешнеполитического ведомства рассказала на брифинге с журналистами. Она уточнила, что в Лиме вспыхнули демонстрации после объявления главе государства Мартину Вискарру импичмента.

Мы выражаем надежду на дальнейшее развитие событий в Перу в рамках конституционного поля при соблюдении демократических принципов и прав граждан Мария Захарова, официальный представитель МИД России

Дипломаты подтвердили готовность развивать дружественные отношения с Пару в рамках взаимного уважение и равного учета интересов.

Напомним, что 9 ноября парламент Перу объявил импичмент президенту Вискарре. На его место был назначен спикер Конгресса Мануэль Мерино.

В МИД прокомментировали действия Киева в отношении русского языка.

Видео: Facebook / Russian Foreign Ministry - МИД России