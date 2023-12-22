Захарова: страшновато от того, что творится в Белом доме

В МИД РФ оценили дискуссии о когнитивных возможностях Джо байдена.

Ключевые спикеры на американском телевидении сейчас – это медики, которые обсуждают здоровье президента США Джо Байдена, что не может не вызывать беспокойства у мировой общественности. Официальный представитель российского министерства по иностранным делам Мария Захарова в эфире радиостанции Sputnik в авторской программе заметила, что врачи не говорят в Вашингтоне о результатах ковида или обсуждают новую проблему в сфере здравоохранения нации, а поднимают вопрос того, соответствует ли лидер Белого дома требованиям, предъявляемым к людям к работе с документами. По этой теме устраивается публичный консилиум, чтобы успокоить граждан. Однако в результате за счет информационных манипуляций закинуть мысль о том, что "все не так плохо, старая добрая деменция, это нормально" у властей не получается.

Страшновато, кстати говоря, мне в отношении того, что творится в Белом доме, даже не от тех видеокадров, которые свидетельствуют об очевидной метаморфозе, стремительно набирающей оборот, с президентом США. Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ

"Им доверили трубу". Захарова об идее создания ядерного зонтика в ЕС.

Фото и видео: Вконтакте / Радио Sputnik